Trilha ecológica acontece no Parque São Bartolomeu neste domingo

O Parque São Bartolomeu, localizado no Subúrbio de Salvador, recebe mais uma edição gratuita da Trilha Ecológica neste domingo, 24, a partir das 7h. O dia de programação diversificada tem como objetivo estimular as pessoas a interagirem com o ecossistema e refletirem sobre a importância da conservação ambiental.

Os visitantes poderão participar de aulas de yoga, zumba, danças sagradas e xamânticas, além de passeio a cavalo na Praça de Oxum (única atividade em que é cobrada uma taxa). Para a integrante do coletivo Guardiões do APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu, Débora Porciúncula, as atividades aproximam a população de uma das poucas áreas de vegetação em Salvador.

“É preciso despertar o interesse da sociedade para a única área na cidade do Salvador onde ainda existe um sistema de cachoeiras, vegetação remanescente de Mata Atlântica, uma grande barragem, e a Lagoa da Paixão, principal afluente do Rio do Cobre, além da presença de fauna e flora endêmicas do bioma”, explica Débora.

Atividade bimestral

As atividades no Parque São Bartolomeu ocorrem desde de setembro de 2017, de forma bimestral, e envolve conselheiros da APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu, com o apoio de representantes do grupo de pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza (DSN), da UCSal, Cata Bahia, Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá), Instituto Búzio e membros da comunidade, além do apoio do 9° e 14° Comando da Policia Militar e da Companhia da Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

