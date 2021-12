Triciclos velotáxis serão implantados em Salvador

Comuns em grandes cidades do mundo como Nova York, Londres e Berlim, os triciclos velotáxis serão implantados em breve em Salvador. Fabricados na França, os equipamentos têm um design inovador, são movidos a propulsão humana e também possuem assistência elétrica para auxiliar o condutor em

ladeiras.



A iniciativa é da prefeitura de Salvador, por meio do Escritório Municipal da Copa (Ecopa) e do Movimento Salvador Vai de Bike, em parceria com a Cycle'ONE. Os veículos chegaram nesta semana na capital baiana e representam uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana da cidade.



Em Salvador, inicialmente serão utilizados para transportar gestantes, idosos e pessoas com dificuldades de locomoção em curtas distâncias, a exemplo do trecho que vai da Praça Thomé de Souza, em frente ao Elevador Lacerda, ao Pelourinho e outros locais da cidade a serem definidos. O serviço já existe em países como França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.



Para o secretário do Escritório Municipal da Copa (Ecopa) e coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike, Isaac Edington, a prefeitura tem buscado oportunidades para desenvolver ações relacionadas à mobilidade e, assim como o uso da bicicleta, os triciclos representam também a introdução de mais uma alternativa de transporte sustentável.



Trabalho



Ele observa ainda que, no caso dos triciclos, por exemplo, trata-se de uma oportunidade de geração de emprego e renda. De acordo com a gerente comercial da Cycle'ONE, Daniela Benatti, o modelo de negócio para a implantação do projeto contempla pequenos empreendedores individuais, além de ser uma boa dica de passeio na capital baiana.

