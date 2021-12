Triciclos passam a circular do Campo Grande à Graça

Os triciclos que transportavam gratuitamente idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção entre a Praça Thomé de Souza e o Pelourinho farão, a partir desta quarta-feira, 30, o circuito entre o Campo Grande e o bairro da Graça, passando pelo Corredor da Vitória.

Os equipamentos funcionam desde o dia 9 de julho e fazem parte de um projeto do Movimento Salvador Vai de Bike e do Escritório Municipal da Copa (Ecopa), em parceria com a Cycle'ONE.

"Nesta fase de testes, o objetivo é intercalar os locais em que o triciclo irá funcionar", disse o secretário da Ecopa, Isaac Edington.

Programação

No dia 2 de agosto, os triciclos irão para a Barra, percorrendo trajeto entre o porto e o Barravento. No dia 4, os veículos voltarão para a Praça Thomé de Souza. A fase de testes será encerrada nos dias 9 e 10, na Barra.

