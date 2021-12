Tributo e saudade marcam Dia de Finados em Salvador

Observando atentamente o trabalho do coveiro no cemitério Bosque da Paz, a aposentada Maria Antônia, 65 anos, dava orientação para a limpeza da lápide do seu marido e agradecia ao ente querido a dedicação à família. Assim como ela, outras pessoas passaram o Dia de Finados prestando homenagens.

“Hoje, não é um dia de tristeza, mas de lembrança dos melhores momentos que passamos juntos. Sempre vou lembrar dele onde eu estiver”, conta a aposentada ao lado dos dois filhos.

Durante o dia de visitação, o cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília, recebeu cerca de sete mil pessoas. Logo na entrada, um painel com a descrição: “o que eu quero fazer antes de morrer?”, chamava a atenção de quem passou pelo local.

Dentre todos os desejos, o comerciante Leandro Silva, 47 anos, escrevia sobre a vontade de ter sua mãe por perto.

“Ela sempre me ajudou em tudo. Com muita orientação, ela me fez um homem de bem e meu anseio é falar com ela. Aí estarei realizado”, diz o comerciante emocionado.

Missas

Entre a programação, missas e palestras reuniram parentes e fiéis em orações. Em uma lista, com os nomes das pessoas que faleceram anotados, era o foco das preces na missa que ocorria no local. De acordo com o padre Paulo Pitombo, além de lembranças, o Dia de Finados representa a ressurreição de Jesus Cristo

“A morte não é o fim, mas a ressurreição de uma nova vida. Celebramos aqui com orações, músicas e palestras mostrando o entendimento do significado da data”, explica o padre.

Acompanhando a missa desde o início, a aposentada Maria da Ajuda, 53 anos, levou o nome de seus familiares. Para ela, a melhor forma de aproveitar o feriado, é relembrar os melhores momentos.

“Não podemos esquecer de ninguém. Por isso estou visitando os túmulos de meus amigos e o da minha mãe”, comenta Maria.

No cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, os visitantes foram recepcionados por uma apresentação de música instrumental. Além disso a tradicional “chuva de pétalas” emocionou o público.

“Foi a primeira vez que tive a oportunidade de presenciar a chuva de pétalas. Mesmo com saudades de meu falecido irmão, me sinto bem mais confortada”, disse a funcionária pública Joana Dias, 32 anos. A missa presidida pelo padre Luiz Carlos Fagundes, complementou a programação do cemitério.

Famosos

Fãs do cantor Raul Seixas prestaram homenagens ao artista. Desde 1989, o túmulo do roqueiro baiano é um dos mais visitados no Jardim da Saudade.

Ao redor de sua lápide grandes sucessos foram cantados em agradecimentos ao seu legado artístico.

O estudante Isaías Ribeiro, 18 anos, não era nascido na no auge da carreira de Raul Seixas, mas para ele, o cantor segue vivo no coração de todos seus admiradores. “Há dois anos presto homenagem para ele que, para mim, é especial”, relata Isaías.

Nem a chuva fraca afastou os fãs que se concentravam sob um toldo para continuar reverenciando o roqueiro. O pedreiro Fagner de Araújo, 37 anos, conta que a alegria do local revigora as energias. “Encerro meu feriado da melhor forma. Depois do que presenciei aqui, devo participar todos os anos”, disse Fagner.

Tributo e saudade marcam Dia de Finados em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

