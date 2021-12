Tribunal Regional do Trabalho terá moderno complexo com 8 prédios

Cento e vinte mil novos processos por dia. Este é o montante de reclamações trabalhistas recebidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5). À frente da presidência do órgão desde novembro de 2009, a desembargadora Ana Lúcia Bezerra Silva visitou, na manhã dessa segunda, 20, a sede de A TARDE e apresentou o projeto da construção da nova sede do Tribunal, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).





“A obra é minha menina dos olhos”, diz a desembargadora. O projeto irá priorizar o aproveitamento de recursos naturais, como luz, água e ventilação. A reunificação dos serviços do TRT5 é um dos objetivos da construção da sede no CAB, que custará R$ 320 milhões.



