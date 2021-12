Tribunal de Justiça realiza exames e serviços gratuitos em Salvador

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) realiza uma programação especial, com palestras e serviços gratuitos para a população. Os eventos acontecem a partir da próxima segunda-feira, 5, e seguem até a sexta-feira, 9, na sede do órgão - no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Tal ação faz parte das atividades do TJ-BA na 10ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é sensibilizar a sociedade e concentrar esforços na luta contra a violência doméstica.

Mulheres com idade entre 50 e 69 anos poderão realizar mamografia na Unidade Móvel do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, no CAB. Alguns serviços odontológicos e outros exames, como medições de pressão ocular, arterial e glicemia, serviço nutricional e atendimento estético também serão disponibilizados.

Para ter acesso ao atendimento é necessário levar original e cópia do Cartão SUS, documento de identificação com foto e comprovante de residência recente. Palestras e debates envolvendo temas como feminicídio, abuso sexual nos transportes públicos e enfrentamento à violência contra a mulher vão acontecer durante a semana do TJ-BA.

