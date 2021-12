Tribunal alega que preço é inferior ao de mercado

Por meio de nota, a assessoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informou que os equipamentos adquiridos pelo valor unitário R$ 12.184,95 são "superescâneres" com capacidade de digitalizar até 50 páginas por minuto ou 15 mil folhas por dia. E que o preço praticado pelo mercado é R$ 19.934,10.

Sobre os 200 escâneres com menor preço, o TJ-BA informou que são equipamentos de menor porte e por isso tiveram preço menor. Ainda segundo o TJ-BA, os escâneres vão tornar ainda mais rápidos os trabalhos de digitalização de processos promovidos na atual gestão.

"A digitalização integra o TJBA Virtual, projeto lançado no início de março. A expectativa é que até o dia 31 de dezembro todo o acervo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia esteja sendo operado virtualmente. A meta é digitalizar 1.648.725 processos", destacou em nota a assessoria do órgão.

Ainda segundo a assessoria do tribunal, a instituição aderiu a uma licitação feita pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ) com ata de registro de preços.

Este recurso é usado na contratação de bens e serviços, por meio de licitação na modalidade de concorrência ou pregão, em que as empresas assumem o compromisso de fornecimento a preços e prazos registrados previamente. A contratação só é realizada quando melhor convier aos órgãos e às entidades que integram a ata.

adblock ativo