Triatleta Leo Curvelo participa do projeto ParaPraia neste sábado

O triatleta baiano Leo Curvelo é um dos convidados do projeto ParaPraia, que acontece neste sábado, 3, na Praia de Ondina, em Salvador. O evento acontece das 8h às 12h.

O projeto promove banho de mar com assistência para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Curvuelo vai participar do evento falando de suas dificuldades e conquistas no esporte.

O ParaPraia entra em recesso depois deste sábado e retorna após o Carnaval.

adblock ativo