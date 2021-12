Trezenas de Santo Antônio é celebrada na capital

Iniciada sábado, em várias igrejas da capital, a tradicional trezena de Santo Antônio reúne fiéis em torno de orações, cânticos e louvores ao "santo casamenteiro" até o dia 13.

O Forte de Santo Antônio, que abriga o Farol da Barra, realiza a 14ª edição do ritual e expõe um altar com a imagem do celebrado santo, um dos mais populares do País.

Ao final de cada encontro, acontece a "merenda de Santo Antônio", com aperitivo e licor. "É uma tradição que mantemos sempre viva na comunidade", diz Reuben Bello Costa, administrador do forte e orador da trezena.

Já o maestro Keiler Rêgo realiza o seu oratório de Santo Antônio há mais de 20 anos. "Por meio da música, contamos um pouco da história dele". A apresentação acontece cada dia em uma igreja diferente, sempre no mesmo horário, às 19h. Nesta quinta-feira, 6, o maestro e seu coral estarão na Igreja Nossa Senhora da Luz, na Pituba.



