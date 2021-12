Três suspeitos são presos por tentativa de homicídio na Boca do Rio

Três suspeitos foram presos na noite deste domingo, 3, no bairro da Boca do Rio. A prisão foi realizada por guarnições da Operação Paz no Trânsito da Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta das 20h, próximo ao restaurante Chalezinho. Segundo o moto-patrulhamento da Polícia Militar, um carro de modelo Celta encostou próximo a calçada e, de dentro do veículo, foi efetuado um disparo contra um rival do tráfico que estava caminhando na rua.

A interceptação foi feita a cerca de 500 metros do local do crime, pela PM. Dentro do automóvel, foram presos em flagrante Maiclinton Almeida Conceição, 28 anos, Anderson Souza Santos, 25, e Marcos dos Santos Ferreira, 26.

Além do trio, a polícia ainda apreendeu no interior do veículo, um revólver de calibre 38 e uma pistola de calibre 40, além de munições, pinos de cocaína e R$ 175, em espécie.

"Continuamos com as ações ostensivas na cidade, concomitante com o Carnaval. A nossa presença evitou uma morte e tirou de circulação duas armas de fogo. Esperamos que o trio permaneça custodiado e distante do convívio com a sociedade", disse o comandante de Operações da PM, coronel Paulo Uzêda.

