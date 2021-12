Três suspeitos são mortos em confronto com a polícia no Alto do Cabrito

Três homens foram mortos durante um confronto com a polícia na noite desta terça-feira, 31, no Alto do Cabrito, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), guarnições da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lobato) realizavam uma abordagem durante a Operação Intensificação, na localidade de Casinhas, quando os três suspeitos reagiram e foram baleados.

Os homens, identificados como Rafael, Buguelo e Da Fruta, chegaram a ser socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 32, uma pistola calibre 22 equipada com silenciador, uma quantidade de maconha e outros tipos de material.

"Estávamos promovendo ações preventivas e repressivas naquela região quando o trio atirou nas guarnições. A resposta foi dada de imediato", disse o comandante da 14 CIPM, major Ribeiro Paz. A operação contou com o apoio das equipes da 9ª CIPM (Pirajá), da 17ª CIPM (Uruguai) e da CIPT-BTS.

