Três suspeitos são mortos durante confronto com a polícia

Três suspeitos de tráfico morreram nesta sexta-feira, 1º, durante confronto com a Polícia Civil no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador. A ação começou quando agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigavam suspeitos de homicídio no bairro.

Segunda a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a apuração dos agentes houve confronto entre os policiais e os suspeitos. Para evitar fuga, as saídas do bairro foram cercadas por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS).

Oito homens foram interceptados e entraram novamente em confronto com a polícia. Destes, três homens, que não tiveram o nome revelado, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Os policiais militares apreenderam uma granada, uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38 e 32, carregador, munições, 306 pinos com cocaína, 80 pedras de crack, caderno com anotações do comércio de entorpecentes e uma tesoura.

