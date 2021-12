Três suspeitos morrem em confronto em Fazenda Grande do Retiro

Um confronto com a polícia resultou na morte de três suspeitos na quarta-feira, 6, em Fazenda Grande do Retiro. Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e uma espingarda calibre 12.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS), encontraram os três homens armados e realizando tráfico de drogas na região. Ao se aproximarem em um local conhecido como Fonte do Capim, os agentes foram recebidos por tiros e no confronto os três foram atingidos. Embora tenham sido encaminhados ao Hospital Ernesto Simões Filho, os suspeitos não resistiram aos ferimentos.

Além do armamento também foram apreendidas 14 trouxas de maconha.

De acordo com o comandante em exercício da Rondesp BTS, capitão Milton Seixas, a informação sobre os suspeitos foi encaminhada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom). O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

adblock ativo