Três suspeitos de tráfico morrem em confronto com a polícia na RMS

Três homens, suspeitos de tráfico de drogas, morreram após confronto com a polícia neste domingo, 28, na localidade das Casinhas, município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a semana, em duas investidas, os policiais capturaram dois suspeitos e apreenderam armamento e entorpecentes. Ao decidirem voltar para o local, os policiais perceberam a chegada de três homens armados.

Ainda segundo a SSP-BA, foi montado um cerco na tentativa de efetuar as prisões, mas os suspeitos teriam atirado. Houve confronto e os três ficaram feridos.

Os suspeitos foram socorridos, mas não resistiram. Um deles é apontado como autor de cinco homicídios, na RMS, este ano.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38, carregador, munições, meio quilo de maconha e oito porções da mesma droga embaladas, 75 pinos de cocaína e um saco com aproximadamente 100g do mesmo entorpecente e 500 embalagens plásticas que seriam utilizadas no comércio de drogas.

