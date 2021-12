Três suspeitos de tráfico morrem após confronto com PM em Fazenda Coutos

Três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram na noite da sexta-feira, 16, após confronto com a Polícia Militar (PM-BA) no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o trio foi atingido depois de reagir durante abordagem de uma equipe da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar ( CIPM/Paripe). Eles chegarem a ser socorridos e encaminhados para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram.

Ainda conforme a SSP, com o trio foram encontrados três revólveres calibre 38, aproximadamente 80 porções de cocaína, maconha e crack, além de um tablete de droga prensada.

