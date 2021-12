Três submetralhadoras são apreendidas em 24h em Salvador e RMS

Três submetralhadoras foram apreendidas em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador (RMS) em 24h. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o último armamento foi localizado no início da tarde deste sábado, 10, na Boca do Rio, na capital baiana.

Os policiais militares faziam incursões preventivas, na localidade de Alto de São João, quando encontraram um homem de 29 anos com uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições e pedras de crack. O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes.

Na noite de sexta-feira, entre os municípios de Camaçari e Dias D'Ávila, guarnições da 36ª CIPM e do 12° BPM prenderam outro suspeito de tráfico com duas submetralhadoras e drogas.

