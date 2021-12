Três seguranças de show do Harmonia são mortos em Pituaçu

Três seguranças que trabalhavam em um dos acessos ao estádio de Pituaçu, na Av. Pinto de Aguiar, em Salvador, onde acontece A Melhor Segunda Feira do Mundo, evento da banda Harmonia do Samba, foram mortos a tiros no final da tarde desta segunda-feira, 6. Dois ainda tiveram os corpos queimados.

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil para as mortes dos seguranças Geraldo Mota Cunha, Márcio Rogério Bandeira, de 42 anos, e Derivaldo Rocha dos Santos, 34, seria a vingança de um grupo de homens presos e agredidos por eles, na segunda passada, durante o ensaio.

Os seguranças foram executados à tiros próximo à passarela de acesso ao estádio, e onde são montadas as barracas da festa. Após serem baleados, Geraldo e Márcio ainda tiveram os corpos queimados. Márcio chegou a receber atendimento dos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Algumas testemunhas já foram conduzidas ao DHPP - Departamento de Homicídios. Também já solicitamos as imagens das câmeras de segurança do local”, afirmou o delegado Odair Carneiro, da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

Roupas do exército

“Eles [Geraldo e Derivaldo] morreram próximo ao meu isopor. Foi o tempo de eu colocar o gelo e tampar a caixa. A gente não maldou nada, eles [os criminosos] chegaram andando, vestindo roupas do exército e com os rostos pintados de verde”, contou uma ambulante.

Testemunhas disseram que quatro homens chegaram ao local, por volta das 17h, em um Gol preto, pagaram o estacionamento e entraram. Dois desceram e seguiram em direção à Paralela, subiram a passarela e cometeram as mortes.

O Harmonia do Samba cancelou a festa. Confira abaixo a nota da produção do show.

A produção do projeto “A Melhor Segunda Feira do Mundo", informa que o evento que aconteceria hoje (06), a partir das 20h00, no Estádio de Pituaçu foi cancelado. Por volta das 16h30 de hoje três homens, contratados pela empresa terceirizada que presta serviço de segurança para a festa, foram baleados nas imediações do Estádio Pituaçú. A organização do evento lamenta o ocorrido e se solidariza com as famílias das vítimas e, em respeito a elas e também devido ao transtornos nas mediações da festa, a organização pede desculpas ao público e informa que os ingressos valerão para o evento da próxima semana, no dia 13 de fevereiro. Quem não desejar ir no dia 13, terá o valor ressarcido nos pontos de vendas.

