Três seguem internados após perseguição na Boca do Rio

Continuam internados no Hospital Geral do Estado (HGE) as três pessoas atropeladas por um carro que fugia da polícia na noite de quinta-feira, 2, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Além de ser atropelada, Talia Almeida Vieira, de 19 anos, foi atingida por um tiro em uma das mãos, um de raspão no ombro direito e outro no ombro esquerdo. Na mesma ação, Lindinalva de Assis, 39, e o idoso Manoel Pereira da Silva, 67, também foram atropelados.

O estado de saúde deles não foi divulgado. Nenhum suspeito foi preso, até a noite desta sexta, 3.

Duas mortes

O corpo da doméstica Edeuzuíta Cerqueira, 53, a Del, será enterrado neste sábado, às 11h, no Cemitério Municipal do bairro de Brotas. Ela foi atropelada pelo VW Crossfox branco [OUT-3922], que estava em fuga, segundo nota da Polícia Militar.

Esta versão foi contestada por familiares dela. Uma sobrinha de Del afirmou que a tia não morreu em decorrência do atropelo, mas sim ao levar um tiro no peito disparado pelos policiais que perseguiam três homens suspeitos de roubo. “Quero que investigue. Eles [PMs] estão matando só os inocentes”, lamentou a mulher, sob anonimato.

Segundo informações da PM, após denúncias de populares, policiais da 39ª CIPM (Boca do Rio) tentaram abordar os criminosos, mas foram recebidos a tiros e revidaram. Um dos homens morreu no confronto e, até a noite desta sexta, não havia sido identificado. Os outros dois fugiram.

