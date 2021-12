Três são presos por envolvimento com tráfico de drogas no Lobato

Operação deflagrada pelas polícias Civil e Militar prendeu nesta sexta-feira, 24, três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Foram detidos Laion Brito dos Santos, de 28 anos, apontado como líder do tráfico na localidade, Eberte Silva da Cruz, 18, e Manoela Cristina Dias de Jesus, 23. Segundo a polícia, Laion é investigado por, pelo menos, cinco homicídios. Manoela tem entrada por tráfico e Eberte já foi apreendido, quando adolescente, pelo mesmo motivo.

Com o trio, foi encontrada uma espingarda calibre 12, 22 munições do mesmo calibre, 89 trouxas de maconha, 36 pinos de cocaína, uma balança de precisão e dois rádios comunicadores.

Mais duas pessoas foram conduzidas à unidade policial para prestarem depoimentos, mas foram liberadas. O material será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

