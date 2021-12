Três são presos em ponto de venda de drogas no subúrbio

Apontados pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, Andrea dos Santos Cerqueira, Reginaldo Nascimento dos Santos e Ubiratan Sena Santos, foram presas na noite de sábado, 19, depois de serem flagrados uma boca de fumo, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), equipes da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato) chegaram até o local por meio de uma denúncia anônima.

Na casa, utilizada como ponto de venda de drogas, foram encontrados 111 embalagens com maconha, dois tabletes de maconha, 250 pinos de cocaína pronta para a venda, 12 carregadores de calibres 12, ponto 40,38 e 9mm, além de celulares e balança.

