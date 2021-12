Três são presos e submetralhadora é apreendida em Itabuna

Três homens foram presos na manhã deste sábado, 12, por volta das 10h30, durante operação de policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM). Genielson Silva de Souza, Genilson Silva de Souza, e Leandro Higino da Silva, que foram presos em flagrante na Rua Davi Lima, 58, bairro Nova Califórnia, no município de Itabuna (a 447 km de Salvador). Com eles foi encontrado uma submetralhadora 9m, com trinta cartuchos; um revólver calibre .38, com seis cartuchos; uma moto Honda CG 125 Fan KS NZC 6255, celulares, a quantia de R$ 1000,50, e cinquenta centavos de Euro.

Na noite anterior, durante a Operação Talismã, às 22h20, na Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Maria Pinheiro, foi encontrada, uma espingarda artesanal com o formato de submetralhadora e com a inscrição "Raio B".



Os acusados e todo o material apreendido foram apresentados no complexo policial da cidade.

