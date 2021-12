Três são presos após fazer reféns em Lauro de Freitas

Policiais militares prenderam em flagrante dois criminosos e apreenderam um adolescente, que invadiram uma casa em Lauro de Freitas, e fizeram três pessoas de reféns no interior do imóvel, na manhã desta quinta-feira, 30.

De acordo com Polícia Militar, uma parente das vítimas tinha chegado para visitar os familiares na localidade do Loteamento Miragem, e ao perceber uma movimentação estranha, acionou a viatura da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp), que passava no local.

Ao chegar no endereço indicado, os policiais prenderam os dois homens e apreenderam um adolescente que estavam em posse de um revólver calibre 22 com 12 cartuchos intactos, uma imitação de arma de fogo e um facão.

A PM libertou os reféns, recuperou os objetos que estavam sendo roubados pelo trio e apreendeu dois celulares. Em seguida os materiais e os autores foram apresentados na 23ª delegacia.

adblock ativo