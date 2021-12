Três restaurantes na Vila Caramuru são flagrados com 'gato' de água

Três restaurantes localizados na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, foram flagrados furtando água da rede distribuidora da da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O flagrante aconteceu na quarta-feira, 19, durante mais uma operação de combate a fraudes no consumo de água.

A Embasa recebeu a denúncia de que um dos restaurantes estava sendo abastecido de forma irregular. Ao verificar a iformação, a equipe técnica descobriu fraudes em outros dois restaurantes. Os três estavam com a ligação de água cortada por falta de pagamento e reabriram a água clandestinamente. As fraudes foram devidamente documentadas e depois retiradas. Os responsáveis pelos estabelecimentos terão que prestar esclarecimentos na 14ª Delegacia, durante o inquérito policial.

Segundo a empresa, intervenção no hidrômetro e na rede de abastecimento com o intuito de furtar água é crime e o infrator está sujeito ao cumprimento das penalidades previstas na legislação vigente. Conforme o Artigo 155 do Código Penal Brasileiro, a prática de furto de água é qualificada como crime contra o patrimônio, sujeita a pena de reclusão além de multa.

