Três postos do TRE-BA nos SACs passam a atender por agendamento

Postos da Justiça Eleitoral localizados nos SACs Cajazeiras, Periperi e Comércio agora atendem por agendamento. Essa mudança iniciou nesta segunda-feira, 7, segundo a Secretaria de Administração do Estado (Saeb). O atendimento no posto SAC Barra já possuía o serviço de agendamento.

Os interessados em agendar um horário para atendimento deve acessar o SAC Digital ou o site do SAC. Os eleitores também podem utilizar o atendimento por hora marcada nos cartórios eleitorais. Para isso, deve-se fazer o agendamento através do site do TRE-BA, pelo telefone 0800 071 6505 ou WhatsApp (71-3373-7223).

