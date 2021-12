Três policiais são mortos em Salvador neste sábado

Salvador viveu na manhã deste sábado, 20, mais um dia de violência. Em menos de 1 hora, três policias foram assassinados. Por volta das 9h50, o soldado da reserva remunerada da PM, Tayrone Carlos da Silva, morreu após ser baleado por assaltantes que roubavam um ônibus da empresa Jauá, que trafegava pela BR-324, na região do Porto Seco Pirajá.

Na ocasião, o investigador da Polícia Civil, Agnaldo Almeida, que também estava no coletivo foi assassinado. Os criminosos fugiram em direção a Pirajá, e nenhum suspeito havia sido localizado até as 15h45.

Pouco tempo depois, em uma localidade próxima, outro PM da reserva remunerada foi morto. José Antônio Bispo Sena foi assassinado a pauladas, por volta de 10h30, ao fazer uma cobrança a um morador na rua principal da Estrada de Campinas de Pirajá.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, Antônio foi agredido por pessoas com paus e outros objetos e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local da agressão. Alguns suspeitos de envolvimento foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Segundo balanço da PM, 13 policiais da corporação já foram assassinados este ano, sendo que quatro eram da reserva e um estava em serviço.

