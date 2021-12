Três pessoas são presas no terceiro dia do Festival Virada Salvador

Três pessoas foram presas no terceiro dia do Festival Virada Salvador, na Boca do Rio, após cometerem roubos na noite deste sábado, 30, na área externa e interna do evento.

Foram detidos Carlos Ítalos Santos, com mandado de prisão expedido por tráfico de drogas; Joseval Souza dos Santos, 31 anos, que, segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) responde a cinco inquéritos; e Danilo dos Santos Sales, 30 anos, com três passagens pela polícia. Eles roubaram - em diferentes momentos - pertences de algumas pessoas que estavam na Arena Daniela Mercury.

Segundo a SSP-BA, Carlos roubou o celular de uma mulher e, ao tentar correr, foi alcançado pela Polícia Militar na parte de fora do evento. Ele é considerado foragido, pois possuía um mandado de prisão em aberto.

Joseval e Danilo, que acumulam passagens por roubo, furto, tráfico e associação criminosa, foram presos juntos. A vítima reconheceu a dupla e informou aos policiais que, enquanto um segurou, o outro roubou a corrente e o celular.

Conforme dados da SSP-BA, ainda na noite deste sábado foram contabilizados 38 furtos, uma lesão leve por conta de briga e cinco casos de desacato.

Prisões

Desde o primeiro dia do festival, que teve início na quinta-feira, 28, até este sábado, 10 pessoas já foram presas - todas elas flagradas cometendo as mesmas práticas de crime - roubo e furto.

Na quinta-feira, um suspeito que não teve a identidade revelada foi detido após ser encontrado de posse de um celular e uma carteira de outra pessoa.

Já na sexta-feira, 29, seis pessoas foram presas. Dentre elas, André Luís Alves, 43, detido após roubar a carteira. Ele foi flagrado pelas câmeras de videomonitoramento da SSP-BA instaladas na arena.

Proibição

Garrafas de vidro, como as de champagne, estão proibidas no Festival Virada Salvador, mesmo neste domingo, 31, em que se comemora a passagem de um ano para o outro.

Conforme anunciado pela SSP-BA, a restrição será feita nos portais de abordagem e tem como finalidade prevenir possíveis lesões dentro e fora da arena.

