Três pessoas são presas durante festa de Iemanjá no bairro do Rio Vermelho

Três pessoas foram presas após cometerem roubos durante o festejo em homenagem a Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, na tarde desta quinta-feira, 2.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Raquel Santos da Paixão e Idney Ribeiro Santos, foram autuados em flagrante, após agirem em conjunto tomando celulares e carteiras de pessoas que estavam naquela região. Além da dupla, Alan Santos Teixeira dos Santos, também foi preso.

Ainda segundo a SSP, uma funcionária da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), que não teve a identidade revelada, foi vítima de lesão corporal.

