Três pessoas são presas com armas falsas em Campinas de Pirajá

Um trio foi preso, neste domingo, 11, com armas falsas, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), eles foram capturados após uma denúncia sobre quatro homens em um carro, que tentaram realizar um assalto.

"O morador disse que ao anunciarem o assalto ele correu. Os policiais iniciaram as buscas e encontraram o grupo em uma sinaleira que fica nas proximidades da Estação Pirajá", disse o comandante da unidade, tenente-coronel Elisimar Leão.

O grupo tentou escapar, mas os policiais conseguiram capturar três deles. Além dos simulacros de pistola, foram apreendidos um revólver calibre 32 e 54 porções de cocaína.

O trio e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Periperi.

