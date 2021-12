Três pessoas são jogadas ao mar na Praia do Alvejado

Na noite desta quarta-feira, 5, policiais militares da 14ª CIPM receberam a denúncia de que três pessoas haviam sido jogadas ao mar na localidade da Praia do Alvejado, no trecho entre os bairros da Ribeira e de Plataforma. Tudo ocorreu quando o grupo resolveu embarcar em um "barco verde de motor" utilizado por mais dois outros indivíduos.

O grupo formado por duas mulheres e um homem contou que estavam com uma quarta pessoa de prenome Robson, e se conheceram no bairro da Ribeira pela tarde, quando decidiram entrar no barco com a finalidade de realizar um passeio pela Baía de Todos os Santos. Porém, as vítimas contaram que os dois suspeitos que já estavam no barco tentaram estuprar as mulheres, com a negativa, roubaram os pertences de todos e em seguida jogaram os quatro no mar.

Um dos homens jogados no mar foi socorrido por um pescador e as garotas contaram que conseguiram nadar até a praia, mas a outra vítima de prenome Robson está desaparecida.

Os dois suspeitos fugiram com a embarcação. A 14ª CIPM acionou o Samu, a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros. Pescadores voluntários da região resolveram colaborar nas buscas pela quarta vítima. O fato foi registrado na 29ª Delegacia de Polícia.

