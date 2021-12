Três pessoas são baleados em assalto a ônibus na Pituba

Um passageiro foi baleado no rosto durante um assalto a um ônibus, por volta das 8h desta quinta-feira, 15, na orla do bairro da Pituba, em Salvador. O crime ocorreu na avenida Octávio Mangabeira, em frente à rua Piauí. Além dele, o motorista do veículo também foi atingido de raspão.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para uma unidade de saúde, que não foi informada até o momento. O estado de saúde deles também não foi divulgado.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), um dos assaltantes também foi baleado. Ele foi socorrido por policiais militares e, em seguida, será encaminhado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil, que fica na Baixa do Fiscal.

Para a mesma delegacia, foram encaminhados os passageiros que estavam no ônibus. Lá, eles irão registrar a ocorrência sobre o caso.

O assalto ocorreu dentro do coletivo da empresa Integra Salvador Norte, que fazia a linha Aeroporto x Praça da Sé. Por conta do fato, policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba) foram acionados.

Inicialmente, a Stelecom tinha informado que um passageiro tinha ficado ferido, mas o órgão atualizou os dados por volta das 9h30.

adblock ativo