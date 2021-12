Três pessoas são baleadas em frente a colégio na Liberdade

Dois homens e uma mulher foram baleados na madrugada desta segunda-feira, 11, no bairro da Liberdade, em Salvador. De acordo com a polícia, o trio estava em frente ao Colégio Estadual Duque de Caxias, próximo a um bar, quando homens que passavam em um carro atiram contras as vítimas.

Gabriela Carvalho, 24 anos, Roberto Oliveira Santos, 41, e Américo Ubirajara Vanderlei Dutra, 52, foram atingidos.

Os três foram levados para o Hospital Ernesto Simões, por volta de 1h. Gabriela e Roberto já receberam alta. Américo ainda está internado, segundo a unidade médica.

A autoria e a motivação do crime são investigadas pela polícia. Até as 9h, nenhuma das vítimas tinha sido ouvida pela polícia.

