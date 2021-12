Três pessoas são baleadas em festa de paredão na Boca do Rio

Três pessoas sofreram uma tentativa de homicídio durante uma festa de "paredão", por volta das 19h20 deste domingo, 4, na Boca do Rio, em Salvador. As vítimas foram baleadas depois que os suspeitos chegaram de carro no evento, que acontecia na travessa Guaratinga, na localidade conhecida como "Baixa Fria".

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Jefferson Lisboa dos Santos, 18 anos, atingido na cabeça, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Odair Tibúrcio dos Santos, 26 anos, baleado no tórax, foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

Segundo a Polícia Militar, uma outra pessoa, que não teve o nome divulgado, foi socorrida para o HGE com um tiro em um dos braços. Não há informações sobre o estado de saúde dos três feridos.

Uma guarnição da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (39ª CIPM/Imbuí/Boca do Rio) realizou busca pela região, mas ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

