Três pessoas são baleadas em Boa Viagem

Dois homens e uma mulher foram baleados por volta das 15h deste domingo, 11, em frente à igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Largo da Boa Viagem. Segundo informações da Central de Polícias (Centel), testemunhas contaram aos policiais da 17ª CIPM (Uruguai) que dois homens passaram em uma moto atirando.

Mateus Pereira Santos, 19 anos, foi baleado na perna esquerda e levado por familiares ao Hospital do Subúrbio, em Periperi, onde passava por cirurgia no final da tarde.

Os acompanhantes de Mateus contaram à polícia que dois homens chegaram e efetuaram diversos disparos. As outras vítimas, um homem e uma mulher, foram levadas à UPA, no Largo de Roma.

