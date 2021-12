Três pessoas são assassinadas em São João do Cabrito

Duas mulheres e um homem foram mortos na madrugada desta terça-feira, 17, na rua Nova Esperança de Plataforma, no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O crime foi registrado por volta de 1h30.

De acordo com o boletim de homicídios da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as mulheres foram identificadas como Cristiane Nunes, 34 anos, e Silvaneide de Jesus Santos, 38 anos, que, segundo a Polícia Militar, chegaram a ser socorridas por um vizinho para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Periperi. Já o homem de 26 anos não foi identificado.

Militares da 14ª Companhia Independente (14ª CIPM/Lobato) encontraram no local do crime embalagens com cocaína. Conforme a SSP-BA, as três vítimas têm envolvimento com o tráfico de drogas na localidade.

O material encontrado foi apreendido por uma equipe do Serviço e Investigação de Local de Crime (Silc) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o caso.

Informações preliminares levantadas pela polícia dão conta de que homens encapuzados tenham cometido o crime e fugido local em um Ford Ranger, de cor branca. A placa do veículo não foi identificada. Guarnições da 14ª CIPM e das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos realizam buscas na região para localizar os suspeitos.

adblock ativo