Três pessoas morrem e uma outra é baleada em confronto com a PM

Três suspeitos morreram e um ficou ferido durante um confronto com policiais militares no bairro do Marechal Rondon, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 12. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o quarteto faz parte de uma quadrilha especializada em roubos de veículos e tráfico de drogas. Eles agiam em Salvador e na região metropolitana.

A ação foi realizada pelas operações Apolo e Gêmeos da Polícia Militar (PM). Os policiais chegaram ao grupo após identificar a movimentação deles. "Levantamos o horário e a maneira como eles atuavam e, nesta noite, tentamos capturá-los", contou o comandante da Operação Apolo, major André Pereira Borges.

Segundo a SSP, o grupo reagiu à abordagem e houve troca de tiros. As quatro pessoas foram baleadas, sendo que três não resistiram aos ferimentos. O quarto conseguiu fugir mesmo baleado.

Eles ainda não foram identificados. Os policiais apreenderam duas metralhadoras e uma pistola com o grupo, além de 120 trouxinhas de maconha.

