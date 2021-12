Três pessoas morrem e outras três ficam feridas após tiroteio em praia de Jaguaribe

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um tiroteio na tarde desta terça-feira, 5, na praia de Jaguaribe, no bairro de Patamares, na orla de Salvador.

Inicialmente, conforme a Polícia Militar (PM-BA), a informação era de quatro mortos. No entanto, nesta quarta, 6, a SSP corrigiu e confirnou que foram três vítimas. O jovem André Luiz Cunha dos Santos, que estaria entre os mortos, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo testemunhas, quatro homens armados chegaram ao local para executar um rival. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a movimentação na praia momentos após o crime. Após os disparos no que seria o alvo incial, os homens continuaram atirando atingindo mais cinco pessoas.

As vítimas identificadas foram Lucas Santos de Souza, de 27 anos, Juliana Selina Santana da Silva Alcântara, de 17 anos, e Igor Oliveira Lima Filho, de 16 anos. Testemunhas apontam que dos quatro que chegaram à praia, dois desceram e assassinaram Lucas.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por volta das 15h policiais da 15ª CIPM foram acionados com informação de disparos de arma de fogo na praia de Jaguaribe. No local, populares informaram que mais de cinco pessoas haviam sido atingidas pelos disparos.

Além do alvo, mais uma vítima morreu no local. Outras quatro pessoas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos. Com perfuração no tórax e coxa esquerda, um dos feridos foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Os policiais isolaram a área para perícia e remoção dos corpos. A Polícia Civil investiga o caso.

