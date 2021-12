Três pessoas morrem e outras ficam feridas após confronto em Saramandaia

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um confronto em uma ação das polícias Civil e Militar, nesta terça-feira, 23, no bairro de Saramandaia, em Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), as equipes da Polícia Civil teriam sido recebidas a tiros e, no confronto, três dos quatro suspeitos atingidos morreram e um policial e um morador da região ficaram feridos sem gravidade.

Segundo a SSP, foram apreendidas duas espingardas calibre 12, uma pistola Glock adaptada para disparar rajadas, munições de diversos calibres, coletes antibalísticos, além de 100 trouxas de maconha e uma balança de precisão.

A ação ocorreu após a polícia averiguar denúncias sobre a circulação de um grupo de homens armados no local. Segundo o delegado Marcelo Tannus, titular do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que participou da operação, os homens seriam suspeitos de integrar uma quadrilha de traficantes do Nordeste de Amaralina.

A polícia segue investigando o caso.

adblock ativo