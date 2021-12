Três pessoas morrem carbonizadas após carro bater em poste

Três pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na madrugada desta terça-feira, 31, no bairro de Periperi, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a ocorrência aconteceu por volta de 1h30, na Estrada Velha de Periperi.

De acordo com testemunhas, o motorista de um Corsa Sedan branco perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O carro pegou fogo logo em seguida.

Três pessoas foram arremessadas do veículo e sobreviveram. Outras três acabaram morrendo carbonizadas dentro do carro.

Equipes do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e levaram as vítimas feridas para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

O Corpo de Bombeiros também foi accionado para apagar as chamas e resgatar os corpos de dentro do carro.

