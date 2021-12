Três pessoas morrem após deslizamento na av. San Martin

Três pessoas morreram em um deslizamento de terra, na manhã desta segunda-feira, 27, na avenida San Martin, em Salvador. Uma das vítimas é Samuel dos Santos, de 12 anos. A outra é uma mulher, segundo Ivan Paiva, coordenador do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A terceira não teve dados divulgados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a criança foi retirada dos escombros por moradores e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin, mas já chegou sem sinais vitais.

Resgatados com vida

Roberto Ubiratan Júnior, de 16 anos, foi retirado com vida por volta das 12h40. Outras três pessoas já tinham sido socorridas pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e levadas para o Hospital do Subúrbio. Ainda não há informações do estado de saúde delas.



Os bombeiros estimam que seis pessoas ainda estejam soterradas. Quatro casas foram atingidas pelo barranco. Os órgãos envolvidos no resgate estimam que quatro famílias foram atingidas pelo deslizamento.

Grupamento Aéreo ajuda no resgate de vítimas (Foto: Polícia Militar | Divulgação)

O socorro das primeiras foi realizado inicialmente por moradores, já que o Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldade para chegar no local, porque o trânsito na San Martins foi afetado pela ocorrência.

Os bombeiros desligaram a energia dos postes da região e tentam localizar as vítimas. Parte do barranco que caiu já tinha deslizado há cerca de 20 anos.

Além da San Martin, também há pessoas soterradas em Marotinho, onde houve dois deslizamentos de terra.

