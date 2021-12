Três pessoas foram baleadas após ataque a carro-forte na Estrada das Barreiras

Um carro- forte foi atacado por homens armados, na tarde desta segunda-feira, 11, na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, em Salvador. O caso ocorreu no supermercado G Barbosa.

De acordo com a Polícia Civil, durante a tentativa de assalto ao carro-forte, um vigilante foi baleado e um dos suspeitos também foi atingido durante a troca de tiros. Os suspeitos fuguiram e levaram uma arma de um funcionário da empresa.

Uma mulher que também estava no supermercado foi atingida por estilhaços. O estado de saúde da vítima ainda não foi informado pela polícia. Estão sendo realizadas diligências para tentar localizar os homens. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Santos.

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi atacado por volta das 15h50 e até as 16h40 o caso ainda seguia em andamento. Até o momento não foi informado se os suspeitos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. Agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) atuam na ocorrência. Não há informações sobre feridos.

Em nota, o GBarbosa informou que, lamenta o ocorrido e que as autoridades policiais já estão na loja do Cabula para apurar o caso e realizar perícia. O supermercado está fechado à disposição dos órgãos oficiais.

