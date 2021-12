Três pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito

A manhã desta sexta-feira, 19, foi marcada por acidentes de trânsito em Salvador. Três pessoas ficaram feridas em três ocorrências, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Uma van de transporte capotou na avenida Tancredo Neves, próximo à Madeireira Brotas, por volta das 5 horas. O motorista estava sozinho no momento do acidente e saiu ileso.

O veículo foi desvirado e o trânsito liberado. De acordo com o condutor, a pista estava escorregadia no momento do acidente, o que o fez perder o controle do automóvel.

Amaralina

O motorista de um ônibus, que fazia linha Lapa-Abrantes, também afirmou que perdeu o controle do veículo por conta da pista escorregadia. O coletivo colidiu e derrubou um poste de iluminação na orla de Amaralina, próximo ao quartel.

Um pessoa ficou ferida neste acidente, mas a Transalvador não soube informar a gravidade da lesão nem a identidade da vítima.

Garibaldi

Um motociclista e a esposa dele ficaram feridos em um acidente na avenida Garibaldi. Em entrevista para a TV Bahia, o condutor da moto alegou que caiu porque um motorista de um carro, que estava em sua frente, parou bruscamente no sinal amarelo.

De acordo com ele, a esposa dele, que estava na garupa, desequilibrou-se com a freada brusca e acabou derrubando os dois.

