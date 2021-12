Três pessoas da mesma família são mortas em Cosme de Farias

Dois irmãos e a mulher de um deles foram mortos no final da noite deste domingo, 7, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os irmãos Cristiano e Cláudio Barbosa de Jesus, ambos de 43 anos, foram baleados na localidade conhecida como Baixa do Tubo. Além deles, Edileuza Santana, 45 anos, mulher de Cláudio, também foi atingida e não resistiu aos ferimentos.

Os criminosos ainda balearam Mateus Santos de Jesus, 22 anos, e José Carlos Cerqueira Conceição, 45 anos, que são vizinhos dos irmãos e de Edileuza. O primeiro foi atingido nas costas e José no ombro, mas a bala transfixou seu corpo e saiu pela boca. Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde deles não foi divulgado.

De acordo com ocorrência no posto policial do HGE, o grupo estava reunido em um bar quando homens armados passaram atirando por volta das 23h50. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

adblock ativo