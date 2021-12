Três peças decorativas de Natal são roubadas na Centenário

A iluminação de Natal de Salvador foi inaugurada no último dia 3, mas já se tornou alvo de vândalos. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que três peças decorativas foram furtadas na avenida Centenário. Os objetos foram repostos.

A doméstica Giovana Sousa Praça, 43 anos, acredita que a decoração cria um clima diferente na cidade e condena os atos de vandalismo. "A prefeitura gasta tanto para iluminar a nossa cidade. É uma falta de educação. Que pena que fizeram isso", disse ela, que cita outros exemplos de danos causados à cidade, como as pichações no monumento inaugurado recentemente na orla de Itapuã e no Mercado Modelo.

"Falta de consciência. As pessoas não têm mais amor", acredita a doméstica Jirlaine Sousa de Jesus, 35.

O aposentado Indalício Tavares, 80, é morador da Centenário há 20 anos. "Aqui tem muitos vândalos, furtam os eucaliptos, quebram banco. É preciso ensinar educação doméstica e civilidade para essas pessoas", relata.

A equipe de reportagem de A TARDE flagrou funcionários da empresa Citiluz, contratados pela Semop, fazendo a manutenção da decoração danificada. As séries de LED que ficam ao redor das árvores - na praça em frente à entrada do Calabar, até a altura do Shopping Barra, na Centenário - foram as que sofreram os maiores danos na região.

Mais de 30 árvores foram danificadas. Quando uma peça é retirada, afeta as outras em sequência, comprometendo a iluminação.

Colaboração

A secretária municipal da Ordem Pública, Rosemma Maluf, pede a colaboração da população para que denuncie. "São peças facilmente identificáveis", disse. A secretária confirmou que houve furto também na iluminação natalina da Av. Professor Plínio Garcez de Sena, em Mussurunga.

A prefeitura colocou a iluminação decorativa em vários pontos da cidade. No Campo Grande e Dique do Tororó, por exemplo, a presença da Guarda Municipal inibe a ação de depredadores, mas, segundo a secretária, é muito complicado fazer a segurança em todos os pontos, por isso é necessário que a população colabore.

As denúncias podem ser feitas por meio do Fala Salvador (156) e à Polícia Militar (190). A pichação de muros e monumentos é enquadrada como crime ambiental. A pena varia de três meses a um ano de reclusão. Se ficarem constatados danos ao patrimônio, os responsáveis respondem a inquérito policial e a pena varia de seis meses a três anos.

