A mancha de óleo chegou na manhã desta quarta-feira, 16, em três novas praias da orla de Salvador. Foram atingidas as praias em Jardim de Alah, Jardim dos Namorados e Pituba. As informações iniciais são da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb), que já enviaram equipes ao local para iniciar a remoção.

Segundo informações do órgão, foram deslocados 225 agentes de limpeza divididos para as três praias, e mais 50 estão monitorando a região de Stella Maris, Ipitanga, Flamengo e Itapuã.

Em reunião na último domingo, 13, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) garantiu que Salvador está preparada e atuando de forma correta na limpeza das praias.

“Nossas equipes continuarão de prontidão 24h, monitorando e retirando todo o material que for localizado na faixa de areia da orla de Salvador, até que todas as possibilidades de chegada de mais material sejam descartadas pelos órgãos aqui presentes”, destacou o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

Três novas praias de Salvador são atingidas pelas manchas de óleo | Foto: Divulgação/ATarde

