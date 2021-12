Três novas linhas de ônibus começam a circular a partir deste sábado

A partir deste sábado, 6, três novas linhas passarão a circular em Salvador. A medida faz parte da reestruturação dos sistemas de transporte da cidade promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

São linhas que beneficiam as regiões do Vale do Canela, Rio Vermelho e Daniel Lisboa. O objetivo é ampliar a oferta de transporte para a estação da Lapa, o maior terminal de transbordo da capital, que recebe cerca de 500 mil passageiros por dia.

A linha Lapa – V. do Canela/Campo Grande seguirá o itinerário Est. da Lapa, Av. Centenario, Av. Reitor Miguel Calmon (VI do Canela), viaduto do C. Grande, Rua Araujo Pinho, Reitoria da UFBA, Rua João das Botas, TCA, Politeama, VI. dos Barris, Estação da Lapa.

Já o itinerário da linha Lapa – Rio Vermelho (Via Cardeal da Silva) será Est. da Lapa, Politeama, C. Grande, Araujo Pinho, Rua Padre Feijo, Ladeira do Campo Santo, Rua Caetano Moura, Av. Cardeal da Silva, Rua da Paciencia, Lgo da Mariquita, Rua Odilon Santos, retorno no Bompreço, Rua Oswaldo Cruz, Lgo da Mariquita, Av. Cardeal da Silva, Rua Caetano Moura, Ladeira do Campo Santo, Rua Padre Feijo, Rua João das Botas, C. Grande, Politeama, Est. da Lapa.

No caso da linha Daniel Lisboa – Lapa/ C. Grande o roteiro será Daniel Lisboa, Av. D João VI, Acupe de Brotas, Vasco da Gama, Vale dos Barris, Estação da Lapa, VI dos Barris, Dique, Av. Bonoco, Rodolfo Pimentel, Av. D. João VI, Rua Padre Daniel Lisboa.

