Três mulheres são presas aplicando golpe em banco no Imbuí

As paulistas Eliane Cristina da Silva e Amanda Jatahy Araujo e a piauiense Antonia Carla Mayara Carvalho Sampaio foram presas neste domingo, 1º, depois de serem flagradas aplicando um golpe em uma agência do Banco do Brasil, no bairro do Imbuí. A vítima teve R$ 2,3 mil roubados pelo trio.

Segundo a titular Rogéria Araújo, da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), as mulheres colocaram uma fita adesiva no espaço onde o cartão bancário é introduzido no terminal de autoatendimento. Depois Eliane e Antônia permaneceram no interior da agência à espera de uma vítima. Ao entrar na agência, a correntista foi utilizar um dos caixas eletrônicos, quando uma delas informou que apenas um deles estava funcionando, indicando o que estava adulterado.

A delegada ainda disse que, após o cartão da vítima ficar preso, Eliane ligou do próprio celular para Amanda, que estava do lado de fora da agência, e se passando por uma operadora da Central de Atendimento do Banco do Brasil, Amanda convenceu a correntista de que precisava da senha do cartão e de outros dados bancários, que lhe foram fornecidos. A vítima saiu da agência sem conseguir remover o cartão da máquina.

Conforme a delegada, Eliene e Antônia retornaram para o carro, modelo Fiat Punto Essence, conduzido por Amanda, mas foram localizadas por uma equipe da Operação Gêmeos da Polícia Militar na avenida Paralela. Elas foram levadas à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Os policiais localizaram o trio após uma ligação anônima. No carro, foram apreendidos cartões bancários, dois rolos de fita adesiva dupla face e uma pinça de sobrancelha.

De acordo com a delegada, elas usavam a pinça de sobrancelha para retirar o cartão. Com os dados da vítima, elas fizeram um empréstimo de R$ 1,5 mil e sacaram R$ 800 da conta.

No decorrer das investigações, outra vítima esteve na 9ª DT e reconheceu o trio.

Eliane, Antônia e Amanda foram encaminhadas ao Presídio Feminino, no Complexo Penitenciário da Mata Escura e devem responder por estelionato e associação criminosa.

adblock ativo