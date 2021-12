Três mulheres são executadas no Subúrbio Ferroviário

A execução de três mulheres foi registrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, 4. Os assassinatos aconteceram na Rua Península do Joanes, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo consta no boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública, o crime ocorreu ao lado do Colégio Estadual Raymundo Matta, por volta das 4h. As vítimas foram identificadas como Joice Amorim dos Santos, 24 anos, Geisiane Santos de Jesus, 22, e a adolescente Júlia Vitória Ramos dos Santos, 16.

Segundo a polícia, as jovens foram retiradas de casa por homens armados e executadas em via pública. Um veículo modelo Chevrolet/Onix, branco, placa PKP-9180, que teria sido utilizado pelos criminosos, foi incendiado e deixado no local.

Ao Jornal MASSA, moradores relacionaram o crime ao envolvimento das jovens com traficantes de drogas da região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pelas Delegacias de Homicídios Múltiplos e BTS. Equipes das polícias Militar, Civil e Técnica foram enviadas ao local.

