Três morrem e um fica ferido em crime dentro de lan house

Três pessoas morreram e uma outra ficou ferida após serem baleadas dentro de lan house, na Barroquinha, em Salvador. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na noite desta segunda-feira, 21, por volta das 18h30, na rua da Lama, próximo ao final de linha.

Conforme a polícia, Leandro Sampaio de Oliveira, 19 anos, foi atingido em diversas partes do corpo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima identificada como Sheila Galiza dos Santos, 25, ainda foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou morta.

Na ação, o dono do estabelecimento, Etevaldo Conceição da Silva, 35, e um adolescente de 15 anos, também foram baleados. Etevaldo foi atingido no ombro e nas costas e o garoto levou um tiro na nuca. Os dois também foram levados ao HGE.

Segundo informações da unidade médica, o adolescente não resistiu e morreu ainda na segunda-feira, por volta das 20h10. Já Etevaldo continua internado hospital, na manhã desta terça, 22.

Conforme o comandante do 18º Batalhão de Polícia do Centro Histórico, Valter Menezes, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. Ele não soube informar se as vítimas têm envolvimento com a criminalidade.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios (DHPP).

