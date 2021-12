Três morrem durante operação pré-carnaval da polícia na Liberdade

Três homens foram mortos a tiros durante um confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro da Liberdade, no sábado, 18. outras duas pessoas foram presas durante a Operação Pré-Carnaval da PM em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). A polícia ainda apreendeu três armas, uma quantidade de maconha e crack, além de prender outros dois homens.

Segundo informações da SSP-BA, os policiais foram recebidos a tiros por cerca de 20 homens entre a Rua da Alegria e a Travessa Alvarenga. Três homens foram baleados no confronto, e socorridos para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos.

Ainda de acordo com a SSP-BA, a operação prevê abordagens em diferentes áreas da cidade para coibir crimes violentos e contra o patrimônio.

A ação já aconteceu no Lobato, e ocorre na região que abrange os bairros da Liberdade, Pero Vaz, Iapi e São Caetano durante este final de semana.

A operação integrada continua em andamento e é executada pelo Comando de Policiamento Regional da Capital, Baía de Todos os Santos – BTS, e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

