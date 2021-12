Três morrem durante confronto no Vale das Pedrinhas

Dois homens e um adolescente de 14 anos foram assassinados a tiros no início da tarde desta quinta-feira, 29, na Rua da Índia, no Vale das Pedrinhas. Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) dão conta de que as vítimas eram diretamente envolvidas com o tráfico de drogas e morreram em confronto com traficantes por disputa por “bocas de fumo”.

Após o crime, o policiamento foi reforçado por tempo indeterminado no complexo do Nordeste de Amaralina, do qual o Vale das Pedrinhas faz parte, conforme informações da SSP.

“Estamos com equipes no local e as primeiras informações são de que traficantes entraram em confronto e que três deles foram alvejados e faleceram. Essa versão está sendo verificada”, contou o delegado Odair Carneiro, titular da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), em nota enviada pela SSP.

As vítimas foram identificadas como Iranildo dos Santos Ribeiro, 28 anos, e Raimundo Lázaro Santana, 22. Já o adolescente era conhecido pelo prenome de Samuel.

Relatos de moradores apontam outra versão para o crime. “A realidade é essa. Os caras estavam roubando na área e os traficantes daqui mataram”, disse um morador.

“Eles estavam em motos e tentaram fugir por aqui [Rua Ipiranga]. Como não conseguiram, tentaram correr pela Rua da Índia [transversal à Rua Ipiranga]. Mas os caras cercaram tudo e mataram os três”, contou outro morador.

Os relatos ainda dão conta de que os mortos portavam armas de fogo, as quais foram levadas pelos assassinos juntamente com as motos.

Mensagens de áudio divulgadas em grupos do WhatsApp de moradores da região dão conta de que o trio morava no Candeal, onde o controle do tráfico de drogas pertence ao Bonde do Maluco (BDM), e vinha praticando roubos na área do Vale das Pedrinhas desde a manhã da última quarta-feira (28). “Tinha uns caras roubando de moto, na área, e os caras [traficantes] mataram”, afirma uma voz masculina em uma das mensagens divulgadas pelo aplicativo.

“Geralmente, o BDM vem para tomar a ‘boca’ [de fumo] , não para assaltar. Pois quando chegam aqui os caras matam”, afirmou a delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios (DHPP). De acordo com ela, o crime foi praticado por cerca de 10 homens ainda não identificados.

O perito Fábio Lima, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou que diversos projéteis de calibre 12 e .40 foram encontrados na Rua da Índia. “Ainda não é possível precisar quantos tiros cada um levou, pois há ferimentos provocados por esferas de chumbo em diversas partes do corpo, como tórax e costas. Todos os corpos estão com uma lesão grande no rosto”, afirmou ele. Até as 17h, os ônibus circulavam normalmente no bairro.

adblock ativo